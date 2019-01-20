На борьбу со снегом в Петербурге вышло больше тысячи машин
Этой ночью Санкт-Петербург чистили от снега. 127 адресов прошли коммунальщики города, чтобы вывести больше миллиона кубометров осадков.
В чистке принимало участие около 1160 единиц спецтехники. На прием снега работали все 18 снегоплавильных и снегоприемных пунктов «Водоканала».
Например, спецтехника прошла по историческим районам города - Конюшенной площади и Миллионной улице, Литейному проспекту и набережной Обводного канала.
На юге города погрузчики работали на Новоизмайловском, Благодатной улице и Пулковской. Убирали снег также в северной и юго-западной частях города.
- Организована очистка улиц от снега и в пригородах, - рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. - Этой ночью вывоз произошел на ряде улиц в Петродворце, Кронштадте, Пушкине и Зеленогорске.