2019-01-20T14:03:19+03:00
Общество

На борьбу со снегом в Петербурге вышло больше тысячи машин

Прошли по 127 адресам
Елена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Этой ночью Санкт-Петербург чистили от снега.Этой ночью Санкт-Петербург чистили от снега.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Этой ночью Санкт-Петербург чистили от снега. 127 адресов прошли коммунальщики города, чтобы вывести больше миллиона кубометров осадков.

В чистке принимало участие около 1160 единиц спецтехники. На прием снега работали все 18 снегоплавильных и снегоприемных пунктов «Водоканала».

Например, спецтехника прошла по историческим районам города - Конюшенной площади и Миллионной улице, Литейному проспекту и набережной Обводного канала.

На юге города погрузчики работали на Новоизмайловском, Благодатной улице и Пулковской. Убирали снег также в северной и юго-западной частях города.

- Организована очистка улиц от снега и в пригородах, - рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. - Этой ночью вывоз произошел на ряде улиц в Петродворце, Кронштадте, Пушкине и Зеленогорске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24