На борьбу со снегом в Петербурге вышло больше тысячи машин

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-20T14:03:19+03:00

Этой ночью Санкт-Петербург чистили от снега. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Этой ночью Санкт-Петербург чистили от снега. 127 адресов прошли коммунальщики города, чтобы вывести больше миллиона кубометров осадков.

В чистке принимало участие около 1160 единиц спецтехники. На прием снега работали все 18 снегоплавильных и снегоприемных пунктов «Водоканала».

Например, спецтехника прошла по историческим районам города - Конюшенной площади и Миллионной улице, Литейному проспекту и набережной Обводного канала.

На юге города погрузчики работали на Новоизмайловском, Благодатной улице и Пулковской. Убирали снег также в северной и юго-западной частях города.

- Организована очистка улиц от снега и в пригородах, - рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. - Этой ночью вывоз произошел на ряде улиц в Петродворце, Кронштадте, Пушкине и Зеленогорске.