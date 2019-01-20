В Репино электричка сбила пожилого человека

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-20T12:26:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Транспортные полицейские Санкт-Петербурга проводят проверку по факту гибели пожилого человека, которого в Крещение насмерть сбила электричка. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 19 января в 19:45 электропоезд «Выборг – Санкт-Петербург» совершил наезд на пешехода на 40 километре станции Репино. Под электричку мужчина попал сам – переходил железнодорожные пути в запрещенном для этого месте. Кроме того, судмедэксперты установили, что погибший был пьян.

Личность погибшего сейчас устанавливается. Как и обстоятельства произошедшего.