В Репино электричка сбила пожилого человека
Проводится проверка
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Транспортные полицейские Санкт-Петербурга проводят проверку по факту гибели пожилого человека, которого в Крещение насмерть сбила электричка. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.
Так, 19 января в 19:45 электропоезд «Выборг – Санкт-Петербург» совершил наезд на пешехода на 40 километре станции Репино. Под электричку мужчина попал сам – переходил железнодорожные пути в запрещенном для этого месте. Кроме того, судмедэксперты установили, что погибший был пьян.
Личность погибшего сейчас устанавливается. Как и обстоятельства произошедшего.