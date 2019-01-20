Студенты петербургского ВУЗа напали на школьников
В конфликте разбираются следователи
Следователи Петербурга разбираются в конфликте между студентами и школьниками.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Следователи Петербурга разбираются в конфликте между студентами и школьниками. Они уже начали дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Главным фигурантам – 20 и 18 лет.
Как установили сыщики, студенты высшего учебного заведения города днем 19 января на Чернышевском проспекте подкараулили школьников. Хотел разобраться с ними физически: распылили перцовый газ из баллончика, ударили по лицу.
- Потерпевшие 17-летние школьники были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали медицинскую помощь, - рассказали в СК. - Решается вопрос о предъявлении подозреваемым студентам обвинения и заключении их под стражу.