2019-01-20T14:00:58+03:00
Происшествия

Студенты петербургского ВУЗа напали на школьников

В конфликте разбираются следователи
Алла МЕХОНЦЕВА
Поделиться:
Следователи Петербурга разбираются в конфликте между студентами и школьниками.Следователи Петербурга разбираются в конфликте между студентами и школьниками.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Следователи Петербурга разбираются в конфликте между студентами и школьниками. Они уже начали дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Главным фигурантам – 20 и 18 лет.

Как установили сыщики, студенты высшего учебного заведения города днем 19 января на Чернышевском проспекте подкараулили школьников. Хотел разобраться с ними физически: распылили перцовый газ из баллончика, ударили по лицу.

- Потерпевшие 17-летние школьники были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали медицинскую помощь, - рассказали в СК. - Решается вопрос о предъявлении подозреваемым студентам обвинения и заключении их под стражу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24