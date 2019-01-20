МЧС Петербурга предупреждает об усилении ветра

СЕГОДНЯ 15:03 2019-01-20T15:05:18+03:00

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Петербург продолжает засыпать снегом. МЧС региона сегодня сообщило об усилении ветра и возможном снегопаде. Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.

- В Санкт-Петербурге местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15 м/сек, - сообщают спасатели.

Сегодня, 20 января, в Северной столице вновь был сильный снегопад, который достаточно быстро прекратился. Температура воздуха в городе составляет -8 градусов Цельсия. По прогнозам синоптиков, завтра возможно похолодание до -15 градусов. Также стоит ждать еще порции снега и пасмурной погоды. Снегопады продлятся до конца следующей недели.