МЧС Петербурга предупреждает об усилении ветра
Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее
Спасатели предупреждают об усилении ветра.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербург продолжает засыпать снегом. МЧС региона сегодня сообщило об усилении ветра и возможном снегопаде. Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными.
- В Санкт-Петербурге местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15 м/сек, - сообщают спасатели.
Сегодня, 20 января, в Северной столице вновь был сильный снегопад, который достаточно быстро прекратился. Температура воздуха в городе составляет -8 градусов Цельсия. По прогнозам синоптиков, завтра возможно похолодание до -15 градусов. Также стоит ждать еще порции снега и пасмурной погоды. Снегопады продлятся до конца следующей недели.