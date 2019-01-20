В Ленобласти задержали совратительницу школьниц

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-20T16:13:08+03:00

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В Ленобласти предъявили обвинение 21-летней девушке, которая неоднократно вступала в половую связь с 15-летней школьницей. Как сообщает пресс-служба СК РФ по региону, нарушительницу уже отправили под стражу до окончания расследования.

Любовь между подружками началась во Всеволожском районе. Как сообщают сыщики, 21-летняя уроженка Костромы с августа 2018 года по 15 января 2019 года, «будучи достоверно осведомленной о возрасте своей юной знакомой», неоднократно вступала в половую связь с ней.

- Наряду с этим, женщина заподозрена в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, - добавляют в СК.

Сейчас по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу.