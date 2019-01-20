2019-01-20T16:13:08+03:00
Происшествия

В Ленобласти задержали совратительницу школьниц

Девушку также подозревают в наркопреступлениях
Алла МЕХОНЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленобласти предъявили обвинение 21-летней девушке, которая неоднократно вступала в половую связь с 15-летней школьницей. Как сообщает пресс-служба СК РФ по региону, нарушительницу уже отправили под стражу до окончания расследования.

Любовь между подружками началась во Всеволожском районе. Как сообщают сыщики, 21-летняя уроженка Костромы с августа 2018 года по 15 января 2019 года, «будучи достоверно осведомленной о возрасте своей юной знакомой», неоднократно вступала в половую связь с ней.

- Наряду с этим, женщина заподозрена в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, - добавляют в СК.

Сейчас по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девочка, пострадавшая на пожаре в Петербурге, умерла в больнице
В Ленобласти иномарка выехала на встречку, водитель погиб
В Петербурге пройдет выставка о журналистах и кинодеятелях, работавших в блокаду
Житель Ленобласти выкинул убитого друга на лестничную клетку
МЧС Петербурга предупреждает об усилении ветра
Студенты петербургского ВУЗа напали на школьников
В Репино электричка сбила пожилого человека
На борьбу со снегом в Петербурге вышло больше тысячи машин
8000 человек окунулись в проруби Ленобласти на Крещение
На трассе "Кола" в Волховском районе погиб водитель
В воскресенье в Петербурге похолодает до минус 10 градусов
С мостов Петербурга за сутки вывезли больше тысячи кубометров снега
В крещенские проруби окунулись 35 тысяч петербуржцев
На Тамбовской улице прорвало трубу с горячей водой