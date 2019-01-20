В Ленобласти иномарка выехала на встречку, водитель погиб

СЕГОДНЯ 18:16 2019-01-20T18:16:33+03:00

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Смертельная авария произошла сегодня, 20 января, в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, трагедия случилась в 9.30 утра.

На встречке столкнулись автобус ПАЗ под управлением 52-летнего водителя и автомобиль «Шкода». Водитель иномарки, 60-летний местный житель, погиб на месте.

Из автобуса госпитализированы три пассажирки. Все они пожилые женщины, их возраст колеблется от 56 до 74 лет. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, пассажирки находятся в районной больнице.

Причины аварии и виновника ДТП сейчас устанавливают.

Кроме того, сегодня в Ленобласти была зафиксирована еще одна серьезная авария – столкнулись иномарка «Мерседес» и автобус. Пострадали два пассажира авто, они в больнице.