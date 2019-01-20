2019-01-20T17:12:17+03:00
Происшествия

Житель Ленобласти выкинул убитого друга на лестничную клетку

Возбуждено уголовное дело
Алла МЕХОНЦЕВА
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Следователи Петербурга смогли быстро установить обстоятельства преступления, которое произошло 19 января в городе Сосновый Бор, что в Ленобласти. Там 48-летний мужчина расправился со своим знакомым.

Как сообщает пресс-служба СК РФ региона, тело 42-летнего ленинградца было найдено на ступенях лестничного марша между этажами в подъезде одного из жилых домов. На груди и шее были зафиксированы ножевые ранения. Рядом не было никого.

Но сыщики установили: погибший пару часов назад пришел в гости к своему приятелю. Мужчины выпили, а после начали конфликтовать. Ссора закончилась ударами ножа. От убитого оппонента хозяин жилья избавился просто – выкинул его на лестничную клетку.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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