В Петербурге пройдет выставка о журналистах и кинодеятелях, работавших в блокаду

СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-20T20:11:05+03:00

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27 января город на Неве, а вместе с ним и вся страна, отметят 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Эту дату часто называют Днем Ленинградской победы. Позади остались 872 страшных блокадных дней, дней испытаний, голода, холода, вражеских обстрелов и бомбежек. Но Ленинград выстоял. И огромный вклад в это внесли журналисты, фото– и кинооператоры. Сегодня даже трудно себе представить, но в блокадном городе ежедневно выходили газеты. Жителей поддерживали трансляции по радио. А их ратный подвиг запечатлели тысячи метров блокадной кинохроники. Журналисты, фотокорреспонденты и кинематографисты своими публикациями, снимками и кадрами поддерживали горожан, и рассказывали об их несгибаемом характере всей стране и всему миру. Они стали летописцами подвига. Благодаря нашим коллегами военной поры мы сегодня знаем многие подробности того трагического и героического времени.

Тем, кто сохранил для потомков историю блокадного Ленинграда, посвящена выставка «Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе», организованная совместно «Комсомольской правдой» и «Ленфильмом». Ее экспонатами станут предметы и декорации из фондов киностудии, кадры кинолент, фотоснимки и репринты публикаций «Комсомолки» военных лет.

Выставка расскажет о поэте, участнике обороны полуострова Ханко и прорыва блокады Ленинграда Михаиле Дудине; альпинисте, участнике маскировки доминант Ленинграда Михаиле Боброве; писателе, участнике войны Данииле Гранине; контрразведчике, участнике боев на Невском пятачке Борисе Пидемском.

Персоналии экспозиции – кинематографисты Ян Фрид (дошел до Берлина и даже оставил свой автограф на Рейхстаге), Евгений Червяков (погиб в боях под Ленинградом), Евгений Шапиро (был тяжело ранен на Ленинградском фронте, был включён винокуру блокадных операторов, снимал прорыв блокады и «парад» пленных немцев на Невском), Николай Лебедев (воевал на Ленинградском фронте), Михаил Ершов (участник штурма Берлина), Янина Жеймо (выступала в блокадном Ленинграде в театрах, госпиталях и воинских частях).

Репринты и фотографии покажут трудовые будни фоторепортера «Комсомолки» Бориса Кудоярова и корреспондента газеты Ростислава Июльского, которых направили в военный Ленинград. В городе на Неве журналисты провели всю блокаду, бывали на Ханко, Дороге жизни, передовой. Регулярно в газете выходили репортажи из города-фронта. Творческое наследие Б. Кудоярова насчитывает более трёх уникальных снимков.

Торжественное открытие выставки состоится 25 января в 15:00 на киностудии «Ленфильм». В преддверии открытия на сайте и в газете «Комсомольской правды» будут опубликован спецвыпуск, посвящённый полному освобождению города на Неве от вражеской блокады и героях экспозиции, чтобы с проектом могли познакомиться миллионы читателей по всему миру.

Выставка будет работать с 25 января по 25 февраля

Адрес: киностудия «Ленфильм», Каменноостровский пр., 10

Режим работы: с 11:00 до 19:00, экскурсии – каждые 1,5 часа