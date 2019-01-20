Девочка, пострадавшая на пожаре в Петербурге, умерла в больнице
В огне она оказалась 19 января
Чудом спасатели смогли вытащить из полыхающего помещения двоих человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Врачи не смогли спасти 14-летнюю петербурженку, которая оказалась в больнице после пожара. Она стала первой жертвой возгорания, которое произошло в доме 34 на проспекте Сизова в Санкт-Петербурге.
В тот день огонь охватил квартиру на четвертом этаже многоэтажки. Чудом спасатели смогли вытащить из полыхающего помещения двоих человек – девочку-подростка и взрослого мужчину. В причинах пожара сейчас разбираются.
Несмотря на усилия медиков девочка скончалась. Мужчина до сих пор находится в тяжелом состоянии.
В соцсетях пишут, что пострадавшие в огне родственники, отец и дочка.