Ольга Бузова в свой день рождения подарила поклонникам новую песню

20 Янв. 20:34 2019-01-20T20:38:50+03:00

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Певица Ольга Бузова 20 января отмечает свой день рождения. Фанаты девушки уже завалили ее поздравлениями в инстаграмме. Телеведущая тоже не осталась в долгу. Поблагодарила поклонников за поддержку, теплые слова и подарки, которые ей присылают прямо во Францию – именно там отмечает свой праздник поп-певица.

- Самая моя большая награда - это то, что вы есть у меня, - обратилась Бузова к своим фолловерам.

Но и сама Ольга решила сделать приятное своим подписчикам. В свой праздник она опубликовала новую песню, которая называется «Мои люди».

- Мой день рождения - и подарок для вас - новая песня! Лучшим подарком будет, если вам всем будет сегодня и всегда очень хорошо. Слушайте, танцуйте, - написала Ольга поклонникам.