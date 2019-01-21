Погода на 21 января в Петербурге: В город пришли морозы

СЕГОДНЯ 07:51 2019-01-21T07:51:04+03:00

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С глубокой ночи Петербург оковал крепкий мороз. Утром в понедельник, 21 января, выйдя на улицу, жители города отправятся по скользким от холода дорожкам по своим делам. Несмотря на низкую температуру, день сегодня должен выдастся замечательный. Солнце периодически будет выходить из-за облаков и играть своими лучами на белоснежном снеге.

- В понедельник в Петербурге вновь будет небольшой снег. В течение дня температура воздуха будет около 15-17 градусов ниже нуля, а ночью ударят 20-градусные морозы, - сообщили в гидрометцентре Петербурга.

Ветер в Северной столице не сильный, поэтому сегодня вполне комфортно ходить по улице, при условии, что вы тепло одеты. Ночь будет холодная, а вот ко вторнику, 22 января, уже немного потеплеет. Город на Неве окутает небольшой туман, а температура поднимется до минус 12 градусов по Цельсия.