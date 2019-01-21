Власти обещают очистить Петербург от снега за четыре дня

СЕГОДНЯ 09:08 2019-01-21T09:08:29+03:00

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Коммунальщики и власти Петербурга продолжают борьбу с сугробами, которые «как снег на голову» свалились в январе 2019 года. До сих пор жители города жалуются на то, что коммунальщики плохо готовы к зиме и некачественно убирают снег на улицах. Начиная с 17 января, в городе введен особый усиленный режим по ликвидации осадков, которые уже стали чрезвычайно ситуацией.

- Мы не позволили отдать город стихии. Основные городские магистрали убираются от снега, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. При этом признав, - Но с уборкой дворовых территорий есть еще проблемы.

Градоначальник настоял на том, что сложные погодные условия не снимают ответственность за качественную уборку с управляющих компаний и глав районных администраций.

- Все дворы должны быть убраны. Жители надеются на нас, - призвал к работе коммунальщиков и чиновников врио губернатора.

В планах петербургских властей расчистить город от снега к 24 января. Однако, как рассказал вице-губернатор города на Неве Николай Бондаренко ТАСС, снегоприемные и снегоплавильные пункты Северной столицы уже практически исчерпали свои мощности.