2019-01-21T10:03:21+03:00
Общество

Утром в петербургском метро два трупа и закрытая станция «Дыбенко»

В самый час-пик вестибюль подземки на юге Петербурга остановил свою работу
Лилия КОЗЛОВА
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Толпа людей ожидает открытие станции "Дыбенко" на морозе утром 21 январяТолпа людей ожидает открытие станции "Дыбенко" на морозе утром 21 январяФото: СОЦСЕТИ
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Уже целый час жители южной части Петербурга стоят в ожидании, когда свои двери откроет станция метро «Улица Дыбенко». В 8:59утра, в самый час-пик в понедельник, 21 января, двери вестибюля закрылись на вход и на выход из-за обнаруженного на станции бесхозного предмета.

- Станция «Дыбенко» закрыта из-за подозрительного предмета, оставленного на платформе. Просьба пассажирам временно пользоваться ближайшими станциями метро: «Ломоносовская» на зеленой ветке и «Проспект Большевиков» на оранжевой, - сообщает петербургский метрополитен.

Множество людей столпились возле конечной станции оранжевой ветки. Люди жалуются, что им приходится мерзнуть в ожидании, когда метрополитен снова заработает.

При этом пассажиры подземки сообщают, что на двух станциях метрополитена с утра умерли люди. Пенсионерка скончалась на входе на станцию «Проспект Большевиков». Еще об одном трупе рассказали пассажиры «Спасской». По каким причинам умерли люди в подземке, пока не уточняется.

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