Неубранный снег перекрыл движение в Приморском районе

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-21T10:29:35+03:00

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Рабочая неделя в Петербурге началась не лучшим образом. Из-за снега в Приморском районе оказались обездвижены улицы. Автомобилистам приходится объезжать заваленные сугробами улицы, на которых появилась опасность увязнуть в снегу. Так, утром 21 января, перекрыто движение на Долгоозерной улице от Маршала Новикова до Парашютной.

- Из-за неубранного снега перекрыто движение на Долгоозерной улице. Автобусы застряли. Объезжайте, - сообщили в соцсети жители Приморского района.

Также петербуржцы сообщают, что в том же районе ничего не убрано на Туристской улице и Богатырском проспекте. Автомобили и общественный транспорт встал в пробках.

- Раньше всегда все чистенько было, даже ночью скребли. А теперь тишина, убирать начинают во второй половине дня. Только дворник у нас во дворе с лопатой у парадных возится, жалуется житель метро «Комендантский проспект».