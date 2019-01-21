2019-01-21T10:29:35+03:00
Общество

Неубранный снег перекрыл движение в Приморском районе

В сугробах увязли автобусы, машина приходится ехать в объезд
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Неубранный снег перекрыл движение в Приморском районеНеубранный снег перекрыл движение в Приморском районеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Рабочая неделя в Петербурге началась не лучшим образом. Из-за снега в Приморском районе оказались обездвижены улицы. Автомобилистам приходится объезжать заваленные сугробами улицы, на которых появилась опасность увязнуть в снегу. Так, утром 21 января, перекрыто движение на Долгоозерной улице от Маршала Новикова до Парашютной.

- Из-за неубранного снега перекрыто движение на Долгоозерной улице. Автобусы застряли. Объезжайте, - сообщили в соцсети жители Приморского района.

Также петербуржцы сообщают, что в том же районе ничего не убрано на Туристской улице и Богатырском проспекте. Автомобили и общественный транспорт встал в пробках.

- Раньше всегда все чистенько было, даже ночью скребли. А теперь тишина, убирать начинают во второй половине дня. Только дворник у нас во дворе с лопатой у парадных возится, жалуется житель метро «Комендантский проспект».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Салют над Ленинградом» ограничит движение транспорта 26 и 27 января
Ко Дню снятия блокады в Петербурге появится «Улица жизни»
Козырек парадной дома в Красногвардейском районе обрушился из-за снега
На месте пожара на Васильевском острове спасатели обнаружили труп
Утром в петербургском метро два трупа и закрытая станция «Дыбенко»
Власти обещают очистить Петербург от снега за четыре дня
Погода на 21 января в Петербурге: В город пришли морозы
Ольга Бузова в свой день рождения подарила поклонникам новую песню
Девочка, пострадавшая на пожаре в Петербурге, умерла в больнице
В Ленобласти иномарка выехала на встречку, водитель погиб
В Петербурге пройдет выставка о журналистах и кинодеятелях, работавших в блокаду
Житель Ленобласти выкинул убитого друга на лестничную клетку
В Ленобласти задержали совратительницу школьниц
МЧС Петербурга предупреждает об усилении ветра
Студенты петербургского ВУЗа напали на школьников
В Репино электричка сбила пожилого человека
На борьбу со снегом в Петербурге вышло больше тысячи машин
8000 человек окунулись в проруби Ленобласти на Крещение
На трассе "Кола" в Волховском районе погиб водитель
В воскресенье в Петербурге похолодает до минус 10 градусов
С мостов Петербурга за сутки вывезли больше тысячи кубометров снега
В крещенские проруби окунулись 35 тысяч петербуржцев
На Тамбовской улице прорвало трубу с горячей водой