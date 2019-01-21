2019-01-21T10:41:51+03:00
Происшествия

На месте пожара на Васильевском острове спасатели обнаружили труп

Огонь тело женщины не тронул
Лилия КОЗЛОВА
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В сгоревшей квартире на Большом Проспекте обнаружили трупВ сгоревшей квартире на Большом Проспекте обнаружили трупФото: Артем КИЛЬКИН
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Рано утром в понедельник, 21 января, в квартире дома 56 на Большом проспекте Васильевского района Петербурга произошел пожар. Спасатели направились на место возгорания и в течение часа смогли побороть огонь. Но после того как пожар был ликвидирован, в нетронутом огнем помещении сотрудники МЧС обнаружили труп женщины.

- В 4:39 утра 21 января поступило сообщение о пожаре. Прибывшие на место пожарные увидели, что огонь охватил 10 квадратных метров в трехкомнатной квартире, - сообщила пресс-служба МЧС Петербурга.

Через час 32 спасателя и 8 единиц техники устранили огонь. На место пожара также был направлен автобус, куда временно эвакуировали жителей дома 56 по Большому проспекту.

После ликвидации огня, пожарные начали осмотр горевшего помещения. В одной из комнат спасатели обнаружили труп женщины. По данным пресс-службы МЧС Северной столицы, вполне возможно, что петербурженка скончалась до того, как произошел пожар. При первом осмотре, у женщины не было признаков обгорания, либо отравления угарным газом. Эксперты выяснят, что же послужило причиной смерти, а также, почему загорелась квартира.

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