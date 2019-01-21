Козырек парадной дома в Красногвардейском районе обрушился из-за снега

СЕГОДНЯ 11:05 2019-01-21T11:05:50+03:00

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Снежные дни в Петербурге обрушились на город, причиняя кучу неудобств жителям. То большие пробки, скользкие дороги, неочищенные тротуары. Утром в понедельник, 21 января, не выдержал тяжести снега и обрушился козырек на одном из домов по Шоссе Революций.

- Навес над парадной в доме 16 по Шоссе Революций Красногвардейского района Петербурга не выдержал сугроб и сложился, - написали местные жители в соцсети.

Металлический козырек повис над дверью, заблокировав ее. Благо, при падении конструкция никого не задела, пострадавших поэтому нет. К дому уже приехали спасатели, которые поправят козырек и удостоверятся, что больше он не обрушится.