Козырек парадной дома в Красногвардейском районе обрушился из-за снега
Снежные дни в Петербурге обрушились на город, причиняя кучу неудобств жителям. То большие пробки, скользкие дороги, неочищенные тротуары. Утром в понедельник, 21 января, не выдержал тяжести снега и обрушился козырек на одном из домов по Шоссе Революций.
- Навес над парадной в доме 16 по Шоссе Революций Красногвардейского района Петербурга не выдержал сугроб и сложился, - написали местные жители в соцсети.
Металлический козырек повис над дверью, заблокировав ее. Благо, при падении конструкция никого не задела, пострадавших поэтому нет. К дому уже приехали спасатели, которые поправят козырек и удостоверятся, что больше он не обрушится.