2019-01-21T11:05:50+03:00
Происшествия

Козырек парадной дома в Красногвардейском районе обрушился из-за снега

Не выдержав тяжести сугробов, навес сложился
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге обрушился козырек над парадной из-за сугробаВ Петербурге обрушился козырек над парадной из-за сугробаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Снежные дни в Петербурге обрушились на город, причиняя кучу неудобств жителям. То большие пробки, скользкие дороги, неочищенные тротуары. Утром в понедельник, 21 января, не выдержал тяжести снега и обрушился козырек на одном из домов по Шоссе Революций.

- Навес над парадной в доме 16 по Шоссе Революций Красногвардейского района Петербурга не выдержал сугроб и сложился, - написали местные жители в соцсети.

Металлический козырек повис над дверью, заблокировав ее. Благо, при падении конструкция никого не задела, пострадавших поэтому нет. К дому уже приехали спасатели, которые поправят козырек и удостоверятся, что больше он не обрушится.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Салют над Ленинградом» ограничит движение транспорта 26 и 27 января
Ко Дню снятия блокады в Петербурге появится «Улица жизни»
На месте пожара на Васильевском острове спасатели обнаружили труп
Неубранный снег перекрыл движение в Приморском районе
Утром в петербургском метро два трупа и закрытая станция «Дыбенко»
Власти обещают очистить Петербург от снега за четыре дня
Погода на 21 января в Петербурге: В город пришли морозы
Ольга Бузова в свой день рождения подарила поклонникам новую песню
Девочка, пострадавшая на пожаре в Петербурге, умерла в больнице
В Ленобласти иномарка выехала на встречку, водитель погиб
В Петербурге пройдет выставка о журналистах и кинодеятелях, работавших в блокаду
Житель Ленобласти выкинул убитого друга на лестничную клетку
В Ленобласти задержали совратительницу школьниц
МЧС Петербурга предупреждает об усилении ветра
Студенты петербургского ВУЗа напали на школьников
В Репино электричка сбила пожилого человека
На борьбу со снегом в Петербурге вышло больше тысячи машин
8000 человек окунулись в проруби Ленобласти на Крещение
На трассе "Кола" в Волховском районе погиб водитель
В воскресенье в Петербурге похолодает до минус 10 градусов
С мостов Петербурга за сутки вывезли больше тысячи кубометров снега
В крещенские проруби окунулись 35 тысяч петербуржцев
На Тамбовской улице прорвало трубу с горячей водой