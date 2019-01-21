Ко Дню снятия блокады в Петербурге появится «Улица жизни»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-01-21T11:26:40+03:00

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В конце этой недели с 25 по 27 января Петербург будет отмечать годовщину дня снятия блокады Ленинграда. Северная столица находилась в фашистской осаде с 1941 по 1944 года – 872 дня. В честь памятной даты улицы города начали оформлять.

- С 25 по 27 января на Манежной площади, Итальянской и Малой Садовой улицах будет представлен интерактивный проект «Улица жизни», который воссоздает атмосферу блокадного Ленинграда, - сообщила пресс-служба Смольного.

На столбах города появятся репродукторы, из которых будут доноситься сводки военных лет. На догах появятся противотанковые заграждения, дома обтянут маскировочными сетками, а окна оклеят крест-накрест – таким образом, стекло спасали от осыпания в случае бомбардировок. Петербуржцы и гости города смогут увидеть, как выглядел Ленинград в тяжелые времена. Погрузиться в эту тяжелую атмосферу помогут большие экраны, на которых будут транслировать хроники тех дней.