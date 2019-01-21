«Салют над Ленинградом» ограничит движение транспорта 26 и 27 января
В Петербурге в связи с проведением мероприятия «Салют над Ленинградом» с 26 по 28 января будет перекрыто движение для транспорта рядом с Дворцовой площадью. Северная столица отметит 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
- С 10 утра до 16 часов дня 26 января и с 13 часов 27 января до 10 утра 28 января будет закрыто движение для транспорта по проезду от Певчевского моста до Дворцовой площади, - сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
В центре города будут проходить культурно-массовые мероприятия. На Дворцовой площади состоится торжественный парад с участием военной техники и солдат. Также ожидается салют, акции и концерты.
Кроме этого, в этом же месте будет запрещена парковка с 13 часов 24 января до 10 утра 26 января.