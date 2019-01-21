2019-01-21T11:43:22+03:00
Общество

«Салют над Ленинградом» ограничит движение транспорта 26 и 27 января

В Петербурге пройдут праздничные мероприятия в честь 75-летия освобождения от блокады
Лилия КОЗЛОВА
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Дворцовая площадь будет закрыта для транспорта с 26 по 28 январяДворцовая площадь будет закрыта для транспорта с 26 по 28 январяФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге в связи с проведением мероприятия «Салют над Ленинградом» с 26 по 28 января будет перекрыто движение для транспорта рядом с Дворцовой площадью. Северная столица отметит 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

- С 10 утра до 16 часов дня 26 января и с 13 часов 27 января до 10 утра 28 января будет закрыто движение для транспорта по проезду от Певчевского моста до Дворцовой площади, - сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В центре города будут проходить культурно-массовые мероприятия. На Дворцовой площади состоится торжественный парад с участием военной техники и солдат. Также ожидается салют, акции и концерты.

Кроме этого, в этом же месте будет запрещена парковка с 13 часов 24 января до 10 утра 26 января.

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