Лунное затмение 21 января 2019 года прошло в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:10 2019-01-21T13:11:02+03:00

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Утром в понедельник, 21 января 2019 года, в Петербурге жители города могли увидеть лунное затмение. В этот раз ожидалось, что над небом поднимется кровавая Супер-Луна. Начало затмения началось около 5:30 часов утра, а максимальную фазу можно было наблюдать около восьми часов утра.

- Увы, в Петербурге не было видно «кровавой» луны. Затмение произошло, но спутник Земли светил белым светом, - передает корреспондент «КП», наблюдавший за этим явлением.

Жители Петербурга не увидели "кровавую" ЛунуФото: Олег ЗОЛОТО

Самое яркое небесное «шоу» должны были наблюдать жители шести точек планеты – Москвы, Берлина, Рима, Лондона, Нью-Йорка и Буэнос-Айреса. Это затмение было примечательно тем, что Луна подошла очень близко к Земле, всего на 357 336 километров от нашей планеты.