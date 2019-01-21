Лунное затмение 21 января 2019 года прошло в Петербурге
Утром в понедельник, 21 января 2019 года, в Петербурге жители города могли увидеть лунное затмение. В этот раз ожидалось, что над небом поднимется кровавая Супер-Луна. Начало затмения началось около 5:30 часов утра, а максимальную фазу можно было наблюдать около восьми часов утра.
- Увы, в Петербурге не было видно «кровавой» луны. Затмение произошло, но спутник Земли светил белым светом, - передает корреспондент «КП», наблюдавший за этим явлением.
Жители Петербурга не увидели "кровавую" ЛунуФото: Олег ЗОЛОТО
Самое яркое небесное «шоу» должны были наблюдать жители шести точек планеты – Москвы, Берлина, Рима, Лондона, Нью-Йорка и Буэнос-Айреса. Это затмение было примечательно тем, что Луна подошла очень близко к Земле, всего на 357 336 километров от нашей планеты.