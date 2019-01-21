2019-01-21T15:39:03+03:00
Происшествия

Грузчики воровали телефоны и камеры из почтовых посылок в «Пулково»

Многие дорогие товары так и не попали в руки своим законным владельцам
Лилия КОЗЛОВА
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В "Пулково" грузчики воровали дорогие посылки Фото: архив "КП"В "Пулково" грузчики воровали дорогие посылки Фото: архив "КП"
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В аэропорту «Пулково» Петербурга обнаружили грузчиков, которые воровали дорогие товары из посылок, которые петербуржцы заказывали из-за границы. В их приоритете были бандероли с различными гаджетами.

- В ходе оперативных мероприятий установлено, что трое грузчиков с апреля 2018 года воровали вещи из почтовых отправлений, в основном выбирая посылки из-за границы, - рассказала пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО.

Сотрудники аэропорта прощупывали посылки, чтобы определить, что в них запечатано. Больше всего интерес у них вызывали различные электронные гаджеты: смартфоны, плееры, наушники, селфи-палки, наборы для курения, смартчасы и многое другое. Практически за год грузчики похитили около 58 бандеролей, стоимость которых от одной до 30 тысяч рублей.

Возраст задержанных 27, 33 и 48 лет. Все они живут в Ленобласти. Известно, что некоторые похищенные вещи они оставляли себе, а что-то продавали. В момент обыска места жительства одного из грузчиков служебная собака нашла курительную трубку с марихуаной. На данный момент возбуждены уголовные дела, по которым каждый из грузчиков может провести в тюрьме от пяти до десяти лет.

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