2019-01-21T14:44:16+03:00
Происшествия

50 килограммов кокаина нашли петербургские полицейские в контейнере с бананами из Эквадора

По приблизительным оценкам, вся партия наркотика стоит около 500 миллионов рублей
Петр КИБЕР
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В Петербурге нашли 50 килограммов кокаина в контейнере с бананами. Фото: Пресс-служба МВД РФ.В Петербурге нашли 50 килограммов кокаина в контейнере с бананами. Фото: Пресс-служба МВД РФ.
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Одну из самых дорогих в истории партий бананов обнаружили петербургские полицейские в таможенном терминале Шушары, что в пригороде Северной столицы. В контейнере с экзотическими фруктами из Эквадора был спрятан кокаин на полмиллиарда рублей.

-Наркотики общей массой 50 килограммов были расфасованы в 47 брикетов и спрятаны под обшивкой контейнера, в котором приплыли бананы, - сообщает пресс-служба МВД России.

Операцию совместно провели сотрудники по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу, полицейские ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, а также оперативники таможенного управления.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», решается вопрос о возбуждении еще одного дела по факту контрабанды наркотиков.

Сейчас кокаин изъят, а сотрудники правоохранительных органов ищут организаторов бананового наркотраффика.

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