Трехлетняя девочка отравилась противозачаточными таблетками в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-21T14:45:37+03:00

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В Петербурге маленькая девочка попала в детскую больницу с серьезным отравлением. Пока за ней никто не наблюдал, малышка решила «поиграться» с мамиными таблетками для контрацепции. Проглотив несколько пилюлей, у ребенка началось отравление.

- В ночь на понедельник, 21 января, в приемный покой детской городской больницы №5 имени Филатова из квартиры на проспекте Стачек Кировского района Петербурга скорая забрала трехлетнюю девочку с острым отравлением, - говорится в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Выяснилось, что, пока родители ребенка ненадолго отвлеклись, девочка достала гормональные противозачаточные таблетки, и проглотила их. Сколько именно пилюль успела положить себе в рот малышка, не известно. На данный момент врачи борются за ее здоровье. Состояние оценивается как средней тяжести.