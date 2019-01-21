Продолжение проспекта Ветеранов построят за 970 миллионов рублей
Новогодний подарок могут получить жители Красносельского района Петербурга. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга заключил контракт на строительство продолжения проспекта Ветеранов. Участок магистрали могут открыть уже в декабре 2019 года.
- Дорогу построят на участке от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного. Сумма контракта вместе с проектированием – 970 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба КРТИ.
Заказчиком проекта стала строительная компания, которая возводит несколько жилых комплексов в данном районе.
Протяженность нового участка составит 2,325 километра, ширина – 4 полосы (по две в каждую сторону). Строительство продолжения проспекта Ветеранов позволит решить транспортные проблемы жителей новостроек. Несмотря на сжатые сроки реализации проекта, дорогу постараются сдать к началу нового, 2020 года.