2019-01-21T15:01:35+03:00
Общество

Продолжение проспекта Ветеранов построят за 970 миллионов рублей

Участок магистрали длиной 2,3 километра планируют открыть уже в конце 2019 года
Петр КИБЕР
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Смольный заключил контракт на строительство продолжения проспекта Ветеранов. Фото: Пресс-служба КРТИ СПбСмольный заключил контракт на строительство продолжения проспекта Ветеранов. Фото: Пресс-служба КРТИ СПб
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Новогодний подарок могут получить жители Красносельского района Петербурга. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга заключил контракт на строительство продолжения проспекта Ветеранов. Участок магистрали могут открыть уже в декабре 2019 года.

- Дорогу построят на участке от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного. Сумма контракта вместе с проектированием – 970 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Заказчиком проекта стала строительная компания, которая возводит несколько жилых комплексов в данном районе.

Протяженность нового участка составит 2,325 километра, ширина – 4 полосы (по две в каждую сторону). Строительство продолжения проспекта Ветеранов позволит решить транспортные проблемы жителей новостроек. Несмотря на сжатые сроки реализации проекта, дорогу постараются сдать к началу нового, 2020 года.

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