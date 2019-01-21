Прокуратура пришла с вопросами в ЖЭК, который отвечал за рухнувший на шоссе Революции козырек

СЕГОДНЯ 15:43 2019-01-21T15:43:12+03:00

Прокуратура пришла с проверкой в ЖЭК после рухнувшего козырька. Фото: Пресс-служба прокуратуры СПб

Надзорное ведомство начало проверку в связи с утренним ЧП в Красногвардейском районе Петербурга

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Сотрудники прокуратуры пришли в Жилкомсервис номер 3 Красногвардейского района, в ведении которого находится дом номер 16 по шоссе Революции, где утром 21 января рухнул козырек парадной.

- Прокуратура проверит соблюдение требований закона, регламентирующего правила и сроки зимней уборки, а также содержание общего имущества многоквартирного дома, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что инцидент произошел около 10:30 21 января. Козырек над одной из парадных не выдержал веса лежащего над ним снега и сложился, закрыв выход и вход жителям подъезда.

Позднее в телеграмм-канале «Аварийный Петербург» появилась информация, что ЧП могло произойти не по вине коммунальщиков. Якобы конструкцию задел кузовом проезжавший мимо грузовик. Пока информация проверяется, официальных заявлений о причине инцидента нет.