Жители Купчино увидели гало

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-21T16:02:10+03:00

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Морозная погода, пришедшая в Петербург, подарила жителям и гостям Северной столицы возможность наблюдать редкое оптическое явление – гало. Феномен, при котором вокруг солнца появляется светящееся кольцо, заметили сегодня, 21 января, над Купчино.

- Гало над Кубинской улицей, - пишут восторженные петербуржцы в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

К сожалению, яркое солнце было окружено не полностью, а лишь по краям, что создавало иллюзию трех светил. Но это не расстроило жителей Петербурга, которые дважды за сутки стали свидетелями уникальных природных явлений. Кроме гало прошедшей ночью можно было наблюдать лунное затмение. При этом спутник Земли окрашивался в красноватый оттенок, за что эффект называют «кровавой Луной».

Напомним, что понедельник стал в Петербурге самым холодным днем зимы. Утром температура опускалась ниже минус 20 градусов, а в настоящий момент термометры показывают 19 градусов мороза.