2019-01-21T16:02:10+03:00
Общество

Жители Купчино увидели гало

Редкую оптическую иллюзию заметили над Кубинской улицей в Петербурге
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге на небе сияло гало. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ Петербурге на небе сияло гало. Фото: vk.com/unreleased_dtp
Изменить размер текста:

Морозная погода, пришедшая в Петербург, подарила жителям и гостям Северной столицы возможность наблюдать редкое оптическое явление – гало. Феномен, при котором вокруг солнца появляется светящееся кольцо, заметили сегодня, 21 января, над Купчино.

- Гало над Кубинской улицей, - пишут восторженные петербуржцы в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

К сожалению, яркое солнце было окружено не полностью, а лишь по краям, что создавало иллюзию трех светил. Но это не расстроило жителей Петербурга, которые дважды за сутки стали свидетелями уникальных природных явлений. Кроме гало прошедшей ночью можно было наблюдать лунное затмение. При этом спутник Земли окрашивался в красноватый оттенок, за что эффект называют «кровавой Луной».

Напомним, что понедельник стал в Петербурге самым холодным днем зимы. Утром температура опускалась ниже минус 20 градусов, а в настоящий момент термометры показывают 19 градусов мороза.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербуржец пытался вывезти контрабандой в Финляндию тысячу веников
Движение на оранжевой ветке метро останавливалось из-за упавшей на рельсы тележки с продуктами
В Петербурге поликлиники прекратили выдачу лекарств ВИЧ-инфицированным
Прокуратура пришла с вопросами в ЖЭК, который отвечал за рухнувший на шоссе Революции козырек
900 свечей зажгут в парке 300-летия в память о фашистской блокаде Ленинграда
Продолжение проспекта Ветеранов построят за 970 миллионов рублей
Трехлетняя девочка отравилась противозачаточными таблетками в Петербурге
50 килограммов кокаина нашли петербургские полицейские в контейнере с бананами из Эквадора
На Белградской улице прорвало трубу с кипятком
Грузчики воровали телефоны и камеры из почтовых посылок в «Пулково»
Лунное затмение 21 января 2019 года прошло в Петербурге
«Салют над Ленинградом» ограничит движение транспорта 26 и 27 января
Ко Дню снятия блокады в Петербурге появится «Улица жизни»
Козырек парадной дома в Красногвардейском районе обрушился из-за снега
На месте пожара на Васильевском острове спасатели обнаружили труп