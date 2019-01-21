В Петербурге поликлиники прекратили выдачу лекарств ВИЧ-инфицированным

СЕГОДНЯ 16:38 2019-01-21T16:54:47+03:00

Теперь получить жизненно необходимые препараты можно в единственном городском центре по борьбе со СПИДом

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Жители Петербурга, имеющие ВИЧ-положительный диагноз с начала 2019 года столкнулись с серьезной проблемой. В городских поликлиниках прекратили выдачу жизненно необходимых им лекарств. Теперь препараты можно получить только в единственном СПИД-центре 5-миллионного города.

- Власти Петербурга ищут решение по вопросу выдачи лекарств пациентам с ВИЧ, - пишет ТАСС со ссылкой на комитет по здравоохранению Северной столицы.

Решение о прекращении выдачи лекарств петербуржцам было принято по итогам инспекции Контрольно-счетной палаты, которая не нашла обоснований для работы десяти районных пунктов Центра по профилактике СПИД. Власти города при этом наоборот, намеревались увеличить их число до восемнадцати.

Сейчас комитет по здравоохранению пытается решить проблему.

- На сегодняшний день ситуация прорабатывается, но сроки решения сказать сложно, - сообщили в ведомстве, заявив, что сами лекарства в наличии есть и пока их можно получить в СПИД-центре.