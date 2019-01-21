2019-01-21T17:00:09+03:00
Происшествия

Движение на оранжевой ветке метро останавливалось из-за упавшей на рельсы тележки с продуктами

Поезда около 15 минут не ходили между «Площадью Александра Невского-2» и «Спасской»
Петр КИБЕР
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Упавшая на рельсы тележка с товаром остановила работу петербургского метро.Упавшая на рельсы тележка с товаром остановила работу петербургского метро.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Около 16 часов дня 21 января внезапно было остановлено движение по части оранжевой линии петербургского метрополитена. Около 15 минут составы не ходили на участке между станциями «Площадь Александра Невского-2» и «Спасская». Причинами назывались «технические неисправности», но реальность оказалась куда интереснее.

- Тайна раскрыта: на рельсы рухнула тележка с продуктами, - сообщает телеграмм-канал «Аварийный Петербург».

Напомним, что ранее об остановке движения поездов сообщали в соцсетях обеспокоенные петербуржцы. Сначала появилась информация о бесхозном предмете, потом начали говорить об упавшем на рельсы человеке, и лишь спустя некоторое время стало понятно, что стало причиной задержек. По всей видимости, работник не удержал тележку, на которой вез товары для киоска, расположенного на перроне станции. Где именно случилось ЧП – не сообщается.

На данный момент подземка работает в обычном режиме. Напомним, что утром стало известно о двух смертях в метро Петербурга.

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