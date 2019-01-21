2019-01-21T20:52:10+03:00
Общество

Петербургские депутаты предложили списать долги горожан по ЖКХ, как это сделали в Чечне

Обращение в прокуратуру написала группа оппозиционных парламентариев ЗакСа
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербургские депутаты предложили списать долги по ЖКХ по примеру Чечни.Петербургские депутаты предложили списать долги по ЖКХ по примеру Чечни.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга решили встать на защиту интересов горожан и обратились к прокуратуре с предложением списать старые долги жителей за коммунальные услуги, как это сделали в Чечне.

- Попытки взыскать долги за газ были расценены чеченской прокуратурой как «создающие социальную напряженность». Полагаем, что прокуратура Петербурга должна проявить такую же заботу о гражданах, и просим вас обратиться в суд с требованием списать долги петербуржцев, - говорится в обращении инициативной группы.

«Чем мы хуже Чечни»? Депутаты ЗакСа предлагают простить долги петербуржцев перед Газпромом

00:00
00:00

Вот как прокомментировал «Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» один из авторов документа депутат Максим Резник.

- Это не троллинг. Инициатива правильная. И если власть не считает, что Чечня равнее всех, то прокуратура Петербурга тоже может списать давние долги горожан, - заявил народный избранник.

Впрочем, представитель парламентского большинства Денис Четырбок был более осторожен в прогнозах.

- Идея популярная, но пока прецедент не создан. Дело рассмотрел только суд первой инстанции. Вот когда будет окончательное решение, тогда и посмотрим. Если в итоге скажут «да» инициативе, то ее можно реализовать и в Петербурге, - заверил депутат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смольный определил порядок и размер выплат к 75-летию снятия блокады
На Светлановском проспекте снегоуборочная машина застряла в снегу
УФАС приостановил конкурс на реставрацию фасадов Маринского дворца
В 2018 году петербуржцы заплатили 2 миллиарда рублей по долгам за отопление
«Метрострой»: разрыв контрактов приведет к техногенной катастрофе
Петербуржец пытался вывезти контрабандой в Финляндию тысячу веников
Движение на оранжевой ветке метро останавливалось из-за упавшей на рельсы тележки с продуктами
В Петербурге поликлиники прекратили выдачу лекарств ВИЧ-инфицированным
Жители Купчино увидели гало
Прокуратура пришла с вопросами в ЖЭК, который отвечал за рухнувший на шоссе Революции козырек
900 свечей зажгут в парке 300-летия в память о фашистской блокаде Ленинграда
Продолжение проспекта Ветеранов построят за 970 миллионов рублей
Трехлетняя девочка отравилась противозачаточными таблетками в Петербурге
50 килограммов кокаина нашли петербургские полицейские в контейнере с бананами из Эквадора
На Белградской улице прорвало трубу с кипятком
Грузчики воровали телефоны и камеры из почтовых посылок в «Пулково»
Лунное затмение 21 января 2019 года прошло в Петербурге
«Салют над Ленинградом» ограничит движение транспорта 26 и 27 января
Ко Дню снятия блокады в Петербурге появится «Улица жизни»
Козырек парадной дома в Красногвардейском районе обрушился из-за снега
На месте пожара на Васильевском острове спасатели обнаружили труп