Петербургские депутаты предложили списать долги горожан по ЖКХ, как это сделали в Чечне

СЕГОДНЯ 20:40 2019-01-21T20:52:10+03:00

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Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга решили встать на защиту интересов горожан и обратились к прокуратуре с предложением списать старые долги жителей за коммунальные услуги, как это сделали в Чечне.

- Попытки взыскать долги за газ были расценены чеченской прокуратурой как «создающие социальную напряженность». Полагаем, что прокуратура Петербурга должна проявить такую же заботу о гражданах, и просим вас обратиться в суд с требованием списать долги петербуржцев, - говорится в обращении инициативной группы.

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Вот как прокомментировал «Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» один из авторов документа депутат Максим Резник.

- Это не троллинг. Инициатива правильная. И если власть не считает, что Чечня равнее всех, то прокуратура Петербурга тоже может списать давние долги горожан, - заявил народный избранник.

Впрочем, представитель парламентского большинства Денис Четырбок был более осторожен в прогнозах.

- Идея популярная, но пока прецедент не создан. Дело рассмотрел только суд первой инстанции. Вот когда будет окончательное решение, тогда и посмотрим. Если в итоге скажут «да» инициативе, то ее можно реализовать и в Петербурге, - заверил депутат.