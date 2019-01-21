2019-01-21T21:37:49+03:00
Общество

На Светлановском проспекте снегоуборочная машина застряла в снегу

Спешившие домой автомобилисты моментально встали в пробку
Петр КИБЕР
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На Светлановском проспекте снегоуборщик застрял в снегу. Фото: "Мегаполис"/ vk.com/spb_todayНа Светлановском проспекте снегоуборщик застрял в снегу. Фото: "Мегаполис"/ vk.com/spb_today
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Что называется комбо. На Светлановском проспекте Петербурга грузовик, сгребавший снег с дороги, застрял в этом самом снегу. Шедшая по левой полосе машина забуксовала. За ней встали остальные снегоуборщики и моментально собрали пробку на оживленной магистрали.

- Пересечение Светлановского проспекта и проспекта Просвещения. Стоит снегоуборочная техника. Первая машина буксует, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что все произошло около девяти часов вечера, когда трафик еще достаточно напряженный, то проблем у местных автомобилистов сразу же прибавилось.

Причиной трудностей стал гололед, образовавшийся почти на всех дорогах Петербурга. Картину дополняют сугробы снега, затвердевшие на морозе и превратившиеся почти что в камень.

Несмотря на заверения чиновников об усиленном режиме работы коммунальщиков, многие дороги города остаются неубранными, а на тротуарах полно снега и льда, на котором падают пешеходы. Именно такую картину можно наблюдать рядом с редакцией «Комсомольской правды» на Чкаловском проспекте.

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