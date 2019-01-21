2019-01-21T21:54:13+03:00
Общество

Смольный определил порядок и размер выплат к 75-летию снятия блокады

Денежную помощь получат ветераны, несовершеннолетние узники фашистских лагерей, а также жители блокадного города
Петр КИБЕР
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Смольный определил порядок выплат к юбилею снятия блокады.Смольный определил порядок выплат к юбилею снятия блокады.Фото: Илья СМИРНОВ
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Власти Петербурга определили порядок и размер выплат, которые получат блокадники по случаю 75-летнего юбилея полного освобождения города от фашистской осады.

- Инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам будет предоставлена выплата в размере 7 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме этого по 3 тысячи рублей получат все ленинградцы, родившиеся до 3 сентября 1945 года и не относящиеся ни к одной из вышеперечисленных категорий.

Жителям Петербурга эти деньги переведут в автоматическом режиме 24 января 2019 года, а жителям других регионов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», за оформлением выплаты в 7 тысяч рублей надо будет обратиться в соцорганы по месту жительства.

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