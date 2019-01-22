Погода на 22 января в Петербурге: Морозы немного отступят

СЕГОДНЯ 07:52 2019-01-22T07:52:55+03:00

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Утром во вторник, 22 января, на улицах Петербурга стоит еще трескучий мороз. Ночью температура воздуха опустилась до минус 20 градусов по Цельсия. Но уже к середине дня немного потеплеет.

- Ночь была спокойная, ярко светила Луна. Утром в некоторых районах Петербурга ожидается слабый туман и 14-градусный мороз. Днем уже потеплеет до минус 9-11 градусов. А солнце, скорее всего, не выйдет из-за облаков, - сообщает гидрометцентр города на Неве.

Но потепление придет не надолго. В среду, 23 января, ожидается снег и повышение температуры до минус 5-7 градусов. А со второй половины недели снова придут холода. Будем надеяться, что самый холодный день этой зимы уже позади.