«Голодный» петербуржец похитил колбасу из магазина

СЕГОДНЯ 08:27 2019-01-22T10:01:23+03:00

Житель города не устоял от «Докторской» и сырокопченой

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В Петербурге некоторые, решаясь пойти на преступление, выбирают главной целю не деньги, а еду. В Северной столице 21 января неизвестный гражданин ворвался в магазин и украл несколько видов колбасы. На бутерброды ему на долго хватит.

- В понедельник, 21 января, в полицию Бокситогорского района обратился директор продуктового магазина. По его словам, накануне какой-то человек похитил из торговой точки на улице Павлова несколько палок колбасы, общей стоимостью на шесть тысяч рублей, - сообщили в Главном управлении МВД по Петербургу.

После этого заявления полиция занялась проверкой. Скорее всего, любителя колбасы быстро отыщут.

Совсем недавно, 15 января, еще двое жителей Петербурга решили посетить магазин и забрать товары бесплатно. Зайдя в торговый зал на Театральной улице в Красносельском районе, они стали угрожать продавцу предметом, похожим на пистолет, и забрали проектов на три тысячи рублей.

Первого 30-летнего подозреваемого задержали ранее. Во вторник, 22 января, стало известно, что полиция задержала второго подозреваемого в «голодном разбое».