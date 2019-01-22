Ночью в Петербурге горело студенческое общежитие

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-22T09:59:02+03:00

Огонь вспыхнул в одной из комнат, где жили студенты во вторник, 22 января [фото]

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Ночное спокойствие накануне экзаменов в студенческом общежитии на Ланском шоссе в Петербурге рухнуло в одну минуту. В ночь на вторник, 22 января, в одной из комнат начался пожар. Студентам пришлось срочно хватать документы и записи лекций, чтобы спастись от огня.

- В 1:35 ночи 22 января на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме 9 корпус 1 по Ланскому шоссе в Приморском районе, где находится студенческое общежитие СПбГИК. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты, - сообщили в МЧС Петербурга.

В ночь на вторник, 22 января, загорелась комната в студенческом общежитии СПбГИКФото: СОЦСЕТИ

Когда спасатели приехали на вызов, то увидели, что горит одна из комнат на первом этаже. Огонь был ликвидирован уже через несколько минут. В 1:58 опасность была устранена. После того, как дым от огня рассеялся, стало понятно, что комната площадью 12 квадратных метров выгорела.

Сообщений о пострадавших в пожаре не поступало. Однако сами студенты жалуются на то, что после тяжелой ночи, сегодня днем у них экзамены.