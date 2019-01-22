2019-01-22T09:33:32+03:00
Происшествия

Горят гаражи в Коломягах рядом с дачными домами

Рано утром во вторник, 22 января, большое пламя охватило постройки на севере Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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В Коломягах утром 22 января вспыхнул пожарВ Коломягах утром 22 января вспыхнул пожарФото: СОЦСЕТИ
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Ни дня без пожара. В северной части Петербурга, в историческом районе Коломяги вспыхнуло пламя утром во вторник, 22 января. Огонь охватил гаражные постройки. Местные жители беспокоятся, что пожар может распространиться на дачные дома, которые стоят рядом.

- Около половины восьмого утра 22 января случился пожар. Горят гаражи в Коломягах, где дачные постройки, рядом с Афонской улицей. Сильно горят, - рассказал очевидец в соцсетях.

По словам свидетелей, на место пожара спасатели приехали. Правда добирались довольно-таки долго. К тому моменту, как они приехали, огонь уже «пожирал» большую площадь, а дым столбом поднимался вверх.

О пострадавших в результате пожара сообщений не поступало. Сейчас спасатели ведут борьбу с огнем. Позже они установят, что же стало причиной возгорания.

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