Пожар разгорелся в здании Арбитражного суда Петербурга

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-22T10:41:32+03:00

Большие языки огня вырываются из окон дома на Суворовском проспекте утром во вторник, 22 января [видео]

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Утром во вторник, 22 января, правосудие в Петербурге временно приостановилось. В здании Арбитражного суда Северной столицы на Суворовском проспекте вспыхнул пожар. Красные языки пламени вырываются из окна шестиэтажного здания.

- На пульт дежурного в 9:35 часов утра 22 января поступило сообщение о пожаре в доме 50 по Суворовскому проспекту. Прибыв на место ЧП спасатели увидели, что огонь охватил один из кабинетов в шестиэтажном здании, - сообщили в МЧС Петербурга.

Огонь быстро распространялся. В итоге он охватил обстановку на площади 20 квадратных метров. В 9:49 ранг пожара был повышен до 1 БИС. На видео, опубликованном в сети, видно, как густой черный дым вырывается из окна горящей комнаты.

- В связи с произошедшим пожаром в здании Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области сообщаем, что работа суда полностью приостановлена, судебные заседания сегодня проводиться не будут, - сообщила пресс-служба Северной столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/687495" frameborder="0"></iframe> Видео пожара в петербургском Арбитражном суде на Суворовском проспекте.

Все люди, которые находились в здании суда в Центральном районе, эвакуированы. Сообщений о пострадавших не поступало. С пожаром сейчас борются 52 человек личного состава МЧС и 15 единиц техники.