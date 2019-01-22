Названы самые популярные места в Петербурге в новогодние каникулы 2019

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-22T11:40:35+03:00

Чаще всего горожане и гости Северной столицы посещали ярмарку на Пионерской и выставку «Сад сновидений» в Люмьер-Холле

Изменить размер текста: A A

Отгремели новогодние праздники и можно подводить итоги. Аналитики мобильного приложения «Петербург 24» за нашими передвижениями, конечно, не следили, но именно они знают, где многие из нас чаще всего были в январские праздники. Так, самым популярным местом стала Рождественская ярмарка на Пионерской площади. На втором месте по посещаемости оказалась выставка «Сад сновидений» в пространстве Люмьер-Холл, на третьем - Планетарий №1 и Ротонда на Гороховой.

- В этом году мы отметили высокий интерес горожан и гостей Северной столицы во время праздников был к креативным пространствам, которые продолжают активно развиваться в нашем городе, - отметил руководитель проекта «Петербург 24» Александр Гранатович. -

В рейтинге самых популярных событий в новогодние каникулы 2019 занимают Фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY и Фестиваль огня «Рождественская звезда».

Чем еще занимались петербуржцы в городе в новогодние праздники:

- ходили в Сквер знаков зодиака, на Улицу лунных кошек, на каток в Новой Голландии, выставку орхидей и бромелиевых «Осколки радуги» в Ботаническом саду.

- слушали музыку на фестивале «Ночь перед Рождеством» в камерном зале Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова и на Рождественском концерте в Санкт-Петербургской академической филармонии.