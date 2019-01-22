Названы самые популярные места в Петербурге в новогодние каникулы 2019
Отгремели новогодние праздники и можно подводить итоги. Аналитики мобильного приложения «Петербург 24» за нашими передвижениями, конечно, не следили, но именно они знают, где многие из нас чаще всего были в январские праздники. Так, самым популярным местом стала Рождественская ярмарка на Пионерской площади. На втором месте по посещаемости оказалась выставка «Сад сновидений» в пространстве Люмьер-Холл, на третьем - Планетарий №1 и Ротонда на Гороховой.
- В этом году мы отметили высокий интерес горожан и гостей Северной столицы во время праздников был к креативным пространствам, которые продолжают активно развиваться в нашем городе, - отметил руководитель проекта «Петербург 24» Александр Гранатович. -
В рейтинге самых популярных событий в новогодние каникулы 2019 занимают Фестиваль ледовых скульптур ICE FANTASY и Фестиваль огня «Рождественская звезда».
Чем еще занимались петербуржцы в городе в новогодние праздники:
- ходили в Сквер знаков зодиака, на Улицу лунных кошек, на каток в Новой Голландии, выставку орхидей и бромелиевых «Осколки радуги» в Ботаническом саду.
- слушали музыку на фестивале «Ночь перед Рождеством» в камерном зале Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова и на Рождественском концерте в Санкт-Петербургской академической филармонии.
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