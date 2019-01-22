2019-01-22T11:50:35+03:00
Происшествия

В спортзале два школьника надругались над 11-летней одноклассницей

Девочка подверглась насилию в стенах школы в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
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Два школьника развратили 11-летнюю однокласснику в спортзале школы ПетербургаДва школьника развратили 11-летнюю однокласснику в спортзале школы ПетербургаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В одной из школ Петербурга двое 11-летних мальчиков серьезно обидели свою одноклассницу. Еще не повзрослевшие дети подвергли насилию девочку прямо в спортивном зале учебного заведения. Эту страшную историю 21 января рассказала полиции мама школьницы.

- Ровесники 11-летней девочки 17 января около одиннадцати часов утра совершили насильственные действия сексуального характера в отношении одноклассницы в спортивном зале, - передает «Мойка78».

Обратившись в полицию, мать девочки потребовала, чтобы обидевших ее дочь мальчиков привлекли к ответственности. О состоянии 11-летней школьницы ничего не сообщается.

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