В спортзале два школьника надругались над 11-летней одноклассницей

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-22T11:50:35+03:00

Два школьника развратили 11-летнюю однокласснику в спортзале школы Петербурга Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Девочка подверглась насилию в стенах школы в Петербурге

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В одной из школ Петербурга двое 11-летних мальчиков серьезно обидели свою одноклассницу. Еще не повзрослевшие дети подвергли насилию девочку прямо в спортивном зале учебного заведения. Эту страшную историю 21 января рассказала полиции мама школьницы.

- Ровесники 11-летней девочки 17 января около одиннадцати часов утра совершили насильственные действия сексуального характера в отношении одноклассницы в спортивном зале, - передает «Мойка78».

Обратившись в полицию, мать девочки потребовала, чтобы обидевших ее дочь мальчиков привлекли к ответственности. О состоянии 11-летней школьницы ничего не сообщается.