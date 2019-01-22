77 лет назад началась эвакуация из блокадного Ленинграда по «Дороге жизни»

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-22T12:28:23+03:00

С января по апрель 1942 года по Ладожскому льду было вывезено более 500 тысяч жителей осажденного города

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Ленинград – город Герой. Жители блокадной Северной столицы мужественно боролись за жизнь и отстаивали свой родной город, не позволяя фашистской осаде окончательно сжать хватку. В 1942 году, 77 лет назад, началась эвакуация ленинградцев по льду Ладожского озера – «Дороге жизни».

- В январе 1942 года Ленинград располагал 163 автобусами, из которых только 32 были на ходу. Государственный комитет обороны СССР постановил эвакуировать 500 тысяч человек по «Дороге жизни» на автотранспортных колоннах, - рассказала пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Рабочие автопарков блокадного Ленинграда принялись за ремонт автобусов. Общими усилиями они подготовили 4 автобусов, которые 22 января 1942 года отправились в путь, спасать первую тысячу пассажиров.

В феврале этого же года на восточный берег Ладоги перевозилось 1,5 тысячи человек в сутки, в марте уже более трех тысяч. На помощь Ленинграду из Москвы направили еще 40 автобусов, водители которых приступили к перевозкам 23 января.

Благодаря тому круглосуточной работе транспортников до 16 апреля 1942 года из осажденного Ленинграда было вывезено более полумиллиона жителей, а в сам город доставлены сотни тысяч грузов. За героизм и мужество 25 работников ленинградской автоколонны были награждены орденами и медалями.