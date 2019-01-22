21 января в Петербурге установлен новый рекорд по количеству ДТП за зиму 2019

СЕГОДНЯ 14:18 2019-01-22T14:21:35+03:00

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Зимой 2019 года в Петербурге так много снега зимой, что он мешает не только пешеходам. Огромные проблемы сугробы и снегопады создают для автомобилистов. Ездя по скользким дорогам, водители попадают в колею, их заносит на поворотах, не успевают вовремя затормозить. Все это создает серьезную опасность на улицах города. Прошедший понедельник, 21 января, установил настоящий рекорд по количеству ДТП – 624 аварии.

- За прошедшие сутки в Петербурге произошло 624 ДТП. При этом в авариях пострадало шесть человек, погибших нет, - сообщила пресс-служба главного управления ГИБДД Петербурга и Ленобласти.

По всей видимости, ударившие в Северной столице морозы, серьезно повлияли на дорожную обстановку. Гололед лишь усилился, на дорожном покрытии и водителям стало труднее справляться с управлением.

Предыдущий рекорд по количеству ДТП тоже выпал на зиму 2019 года. Больше всего аварий произошло 17 января - 577. В тот день из-за обильного снегопада пострадали 30 человек, четверо из них дети.

Для того чтобы не ставить новые рекорды, водителям Петербурга стоит быть внимательнее за рулем во время таких тяжелых погодных условий.