75 тонн томатов с личинками моли из Марокко не пустили в Петербург

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-22T14:40:02+03:00

Региональное управление Россельхознадзора встало на страже интересов россиян, и груз был отправлен обратно

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Огромную партию помидоров не пустили в Россию сотрудники регионального управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В овощах, прибывших морем из Марокко, нашлись живые личинки южноамериканской томатной моли.

- Наличие паразитов подтверждено результатами исследования, проведенного в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В случае, если помидоры с личинками оказались бы на прилавках петербургских магазинов, то это могло привести не только к недовольству покупателей, но и опасности распространения паразитов на сельхозпредприятия северо-западного региона страны.

Сейчас все 75 тонн зараженных томатов возвращены отправителю.

Справка КП:

Южноамериканская томатная моль является опасным вредителем. Она поражает листья, стебли и плоды. Потери урожайности и товарных качеств продукции в результате заражения молью могут достигать от 35 до 100 процентов.