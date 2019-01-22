Из-за акции «Улица жизни» закроют проезд по Манежной площади

СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-22T15:06:43+03:00

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Близится 27 января, когда в городе на Неве будет отмечаться памятная дата – 75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. К этому событию приурочено множество мероприятий, из-за которых в центре Петербурга ограничат движение транспорта.

- С 12:00 24 января до 02:00 28 января в связи с проведением культурного проекта «Улица жизни», проезд по Итальянской площади от Караванной улицы до Малой Садовой, участку Кленовой улицы вдоль дома 4 и Манежной площади будет закрыто, - сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Кроме этого, в связи с проведением репетиций парада на Дворцовой площади, 22 января с 20:00 до 23:00, а также 24 января с 9:00 до 13:00 и с 16:00 26 января до 13:00 27 января будет прекращено движение по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, Певческому проезду и набережной Зимней канавки, по Дворцовой набережной в направлении от Дворцового моста к Троицкому мосту. А также сам Дворцовый мост.