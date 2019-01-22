Четверо учеников школы в Петербурге отравились рецептурным лекарством

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-22T15:32:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге прокуратура Калининского района заинтересовалась инцидентом, который произошел недавно в одной из школ. Сразу несколько учеников учебного заведения оказались в детской больнице с отравлением неизвестным веществом. Как стало известно во вторник, 22 января, инспекторы контролирующего органа проводят проверку.

- Учитель школы № 633 обратил внимание на то, что у некоторых учеников болезненное состояние. Ребятам вызвали скорую помощь. Приехавшие на место врачи поняли, что детям необходима госпитализация, - сообщила прокуратура Петербурга.

Четверых учеников школы забрали в Детскую городскую больницу. По словам медиков, дети отравились веществом, которое в аптеках отпускается по рецепту. Что именно это могло быть за лекарство, не уточняется. После того, как прокуратура проведет проверку, решит вопрос о принятии мер реагирования.