2019-01-22T16:13:47+03:00
Общество

В Петербурге нашли «царь-сосульку»

Громадная ледяная глыба свисает с крыши дома 10-12 на улице Красного Текстильщика
Петр КИБЕР
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В Петербурге нашли "царь-сосулю".В Петербурге нашли "царь-сосулю".Фото: Алексей ФОКИН
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Негласный конкурс по поиску самой большой сосульки в городе, который объявили в соцсетях горожане, похоже, обрел своего лидера. На здании Единого центра документов была обнаружена «царь-сосуля».

- Свисает с дома 10-12 на улице Красного Текстильщика, - пишут внимательные горожане в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Большая и длинная. Красавица! Фото: vk.com/unreleased_dtp

Большая и длинная. Красавица! Фото: vk.com/unreleased_dtp

На фотографии сосулька выглядит действительно устрашающе. Неизвестно, с какой части крыши она свисает, но если такая глыба упадет на человека, то результат может быть крайне печальным.

Но, конечно же, это не единственная сосулька в городе. Так жители дома 31 по улице Орбели жалуются на нечищеные козырьки, угрожающие их безопасности, а также жизни и здоровью стражей порядка, ведь в здании находится полицейский участок.

Растянулась на два фото, в одно "царь-сосуля" не влезла. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Растянулась на два фото, в одно "царь-сосуля" не влезла. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Правда и когда крыши чистят, без происшествий тоже не обходится. Так, на улице Лебедева сбитая коммунальщиками сосулька прилетела в лобовое стекло проезжавшей мимо иномарки

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