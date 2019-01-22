2019-01-22T17:26:22+03:00
Звезды

Портрет Ахматовой, написанный при жизни поэтессы, выставят на торги за рубль

Уникальный лот продадут с аукциона в ближайшую субботу
Петр КИБЕР
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Портрет Ахматовой выставят на торги за рубль. Фото: Аукционный дом "Литфонд".Портрет Ахматовой выставят на торги за рубль. Фото: Аукционный дом "Литфонд".
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Прижизненный портрет Анны Ахматовой, выполненный в карандаше художником Александром Тышлером, будет выставлен на торги со стартовой ценой в один рубль. При этом устроители аукциона уверены, что в итоге лот уйдет за серьезную сумму.

- Конечно, они никогда не уходят по рублю, за них сражаются десятки людей, - приводит слова директора аукционного дома «Литфонд» Сергея Бурмистрова ТАСС.

Что касается самого портрета, то он относится к небольшому циклу зарисовок Анны Ахматовой, которые с натуры делал художник.

В доказательство авторства внизу под рисунком стоит автограф Александра Тышлера и дата: «Атышлер 1943 М».

Справка «КП»:

АлександрТышлер окончил Киевское художественное училище. В 1922 году стал одним из основателей группы «Электроорганизм», занимался сценографией, был удостоен Государственной премии СССР.

Произведения Тышлера находятся во многих музеях России, а также в частных коллекциях.

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