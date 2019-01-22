Портрет Ахматовой, написанный при жизни поэтессы, выставят на торги за рубль
Прижизненный портрет Анны Ахматовой, выполненный в карандаше художником Александром Тышлером, будет выставлен на торги со стартовой ценой в один рубль. При этом устроители аукциона уверены, что в итоге лот уйдет за серьезную сумму.
- Конечно, они никогда не уходят по рублю, за них сражаются десятки людей, - приводит слова директора аукционного дома «Литфонд» Сергея Бурмистрова ТАСС.
Что касается самого портрета, то он относится к небольшому циклу зарисовок Анны Ахматовой, которые с натуры делал художник.
В доказательство авторства внизу под рисунком стоит автограф Александра Тышлера и дата: «Атышлер 1943 М».
Справка «КП»:
АлександрТышлер окончил Киевское художественное училище. В 1922 году стал одним из основателей группы «Электроорганизм», занимался сценографией, был удостоен Государственной премии СССР.
Произведения Тышлера находятся во многих музеях России, а также в частных коллекциях.