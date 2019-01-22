В Рыбацком маршрутка врезалась в самосвал

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-22T17:56:08+03:00

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Серьезное ДТП произошло днем 22 января на Советском проспекте в Рыбацком. При съезде с моста маршрутный ПАЗик врезался в самосвал «Скания». От удара передняя часть автобуса смялась, а люди, находившиеся в салоне, попадали со своих мест.

- 272-я маршрутка попала в ДТП с грузовиком. Есть пострадавшие, скорая на месте! - пишут петербуржцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели, оказавшиеся в салоне маршрутного автобуса, говорят, что удар был таким сильным, что поручни, за которые держались люди, повырывало из креплений.

- Женщина перед поручнем сидела и от удара выбила его. Видимо она и пострадала. Сам не пострадал, так как вовремя заметил и упёрся в сидение, - пишет Кирилл Круглов в соцсетях.

При этом местные жители утверждают, что напряженная дорожная обстановка здесь дело привычное. Дороги на выезде из Рыбацкого узкие, а с введением в строй новых жилых комплексов дело только ухудшилось.