В метро объяснили, почему поезда ходят не по своей линии
Один из вопросов, интересующих любознательных пассажиров петербургской подземки – почему поезда иногда ходят не по своей линии. На вопрос горожан традиционно ответила пресс-служба метрополитена в своем телеграмм-канале.
- По идеальному сценарию для пяти линий метро необходимо 10 электродепо – по два на каждой, однако сейчас их вдвое меньше, - объясняют ситуацию транспортники.
Развиваясь, Петербургский метрополитен открывал новые станции. Вместе с этим росло и количество подвижного состава. Однако депо так и осталось пять, плюс одно ремонтное – «Дачное».
Именно поэтому поездам иногда приходится «мигрировать» на чужие ветки, чтобы добраться до своего депо.
Так 1-ю линию обслуживают депо «Автово» и «Северное», 2-ю – «Выборгское», составы третьей и четвертой линий - электродепо «Невское», а за пятой закреплено депо «Московское».
По планам вскоре должно было открыться и депо «Южное» в Шушарах, однако пока сроки сдачи сдвигаются, а недавний разрыв контрактов города с «Метростроем» и вовсе ставит развитие подземки под угрозу.