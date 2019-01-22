2019-01-22T18:13:45+03:00
Общество

В метро объяснили, почему поезда ходят не по своей линии

Все дело оказалось в недостатке депо
Петр КИБЕР
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В метро рассказали, почему поезда ходят по "чужим" веткам.В метро рассказали, почему поезда ходят по "чужим" веткам.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Один из вопросов, интересующих любознательных пассажиров петербургской подземки – почему поезда иногда ходят не по своей линии. На вопрос горожан традиционно ответила пресс-служба метрополитена в своем телеграмм-канале.

- По идеальному сценарию для пяти линий метро необходимо 10 электродепо – по два на каждой, однако сейчас их вдвое меньше, - объясняют ситуацию транспортники.

Развиваясь, Петербургский метрополитен открывал новые станции. Вместе с этим росло и количество подвижного состава. Однако депо так и осталось пять, плюс одно ремонтное – «Дачное».

Именно поэтому поездам иногда приходится «мигрировать» на чужие ветки, чтобы добраться до своего депо.

Так 1-ю линию обслуживают депо «Автово» и «Северное», 2-ю – «Выборгское», составы третьей и четвертой линий - электродепо «Невское», а за пятой закреплено депо «Московское».

По планам вскоре должно было открыться и депо «Южное» в Шушарах, однако пока сроки сдачи сдвигаются, а недавний разрыв контрактов города с «Метростроем» и вовсе ставит развитие подземки под угрозу.

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