Депутаты просят установить пункты для обогрева бездомных

СЕГОДНЯ 19:01 2019-01-22T19:01:26+03:00

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21 января оказалось самым холодным днем зимы. Вчера в Петербурге было минус 20. Сегодня термометр показывал не такие страшные цифры, но и 12 градусов ниже ноля в условиях петербургской влажности – также крайне неприятно. А особенно туго приходится бездомным, которым. Чтобы им помочь, депутаты городского парламента предложили установить пункты обогрева на улицах.

- В городе работает 13 домов ночного пребывания, однако они рассчитаны только на 288 мест. Между тем только на официальном учете числится 3 тысячи бездомных, - сообщает пресс-служба депутата ЗакСа Алексея Цивилева.

При этом реальное число бомжей, по оценке общественных организаций, приближается к 60 тысячам. Сейчас им согреться практически негде. Почти все парадные и подвалы закрыты, а в метро, как в некоторых странах, бомжей не пускают.

Осенью 2018 года в Петербурге работали четыре пункта обогрева для бездомных и в нынешние морозы они должны быть открыты снова. Это поможет спасти здоровье и жизнь людей, ведь ежегодно на улицах умирает свыше тысячи человек, не имеющих крыши над головой.