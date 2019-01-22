2019-01-22T19:30:18+03:00
Авто

Петербург встал в девятибалльных пробках

Причинами стали перекрытия движения из-за репетиции парада, а также работа коммунальщиков, убирающих снег
Петр КИБЕР
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Петербург встал в 9-балльных пробках. Фото: Яндекс.ПробкиПетербург встал в 9-балльных пробках. Фото: Яндекс.Пробки
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Всего один пункт отделяет Петербург от полного и окончательного коллапса на дорогах. На 19:00 22 января по оценке сервиса Яндекс.Пробки, затруднения на дорогах оцениваются в девять баллов из десяти.

Почти весь центр города окрашен красными и бардовыми цветами, что означает крайнюю загруженность магистралей и скорость движения ниже 10 километров в час. Причинами трудностей стала репетиция парада на Дворцовой площади, из-за чего был ограничен проезд по ряду улиц, а также сложные дорожные условия.

На многих магистралях сохраняется гололед, из-за чего падает скорость и происходят ДТП, еще больше осложняющие проезд. А там, где снег убирают, из-за работы коммунальных служб сужается проезжая часть. Все вместе это привело к коллапсу.

Впрочем, час пик уже прошел, поэтому ситуация улучшается и к восьми часам вечера на дорогах должны быть уже приемлемые пять баллов.

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