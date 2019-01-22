СЕГОДНЯ 20:03 2019-01-22T20:03:49+03:00

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Сегодня, 22 января, врио губернатора Петербурга Александр Беглов приехал с инспекцией в Сестрорецк – административный центр Курортного района, который сам Беглов возглавлял в течение четырех лет.

- Вместе с главой администрации Курортного района Натальей Чечиной Александр Беглов проверил качество уборки улиц и посетил социальные объекты, - сообщает пресс-служба Смольного.

Первым адресом, куда пришел врио губернатора, слада детская музыкальная школа Сестрорецка. Здесь глава Петербурга встретился с учениками и их родителями, которые попросили новое здание, ведь нынешнее, деревянное, еще дореволюционной постройки просто не вмещает всех желающих заниматься.

Дальше Александр Беглов пешком дошел до 433-й школы, где зашел в столовую, библиотеку и актовый зал, где спел с учениками «Город над вольной Невой».

Завершился объезд в больнице номер 40, заместитель главврача которой недавно был назначен руководителем комитета по здравоохранению Петербурга. Здесь врио губернатора осмотрел стационар и дал поручение завершить ввод в строй шокового операционного отделения и Зеленогорского детского поликлинического отделения.