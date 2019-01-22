2019-01-22T20:27:10+03:00
Авто

Парковка на 542 улицах ограничена для удобства уборки снега

Машины нарушителей отправляют на штраф-стоянки
Петр КИБЕР
Поделиться:
На 542 улицах Петербурга действует ограничение по парковке для удобства уборки города. Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству СПб.На 542 улицах Петербурга действует ограничение по парковке для удобства уборки города. Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству СПб.
Изменить размер текста:

В Петербурге существует более полутысячи адресов, на которых действует ограниченное время парковки. Всего в Северной столице 542 улицы, где стоят знаки «3.27», регламентирующие время стоянки и помогающие коммунальным службам убирать город.

- Сильная запаркованность — одна из главных проблем для уборки в Петербурге. Там, где стоянка запрещена в определенные дни и часы, работа проходит в 20 раз быстрее, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Но убирать коммунальщикам легко, только если все соблюдают правила парковки. А нынешней зимой, когда снега выпало с запасом, многие горожане забывают переставлять машины, чем мешают уборочной технике. В итоге страдают все: и сами автомобилисты, которым некуда ставить своих железных коней и коммунальщики, получающие очередную порцию критики от горожан.

В итоге было решено не жалеть нарушителей, а отправлять припаркованные под знаком машины на штраф-стоянку. Пока работа по очистке города от снега не завершена, поэтому петербуржцев призывают быть внимательнее и не забывать следить за действием ограничений на парковку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Беглов приехал с инспекцией в Сестрорецк
Петербург встал в девятибалльных пробках
Депутаты просят установить пункты для обогрева бездомных
В метро объяснили, почему поезда ходят не по своей линии
В Рыбацком маршрутка врезалась в самосвал
Портрет Ахматовой, написанный при жизни поэтессы, выставят на торги за рубль
Полиция изъяла 9 килограммов серебра без документов с ярмарки
В Петербурге нашли «царь-сосульку»
Центр Петербурга начали посыпать гранитной крошкой
Четверо учеников школы в Петербурге отравились рецептурным лекарством
Из-за акции «Улица жизни» закроют проезд по Манежной площади
75 тонн томатов с личинками моли из Марокко не пустили в Петербург
21 января в Петербурге установлен новый рекорд по количеству ДТП за зиму 2019
77 лет назад началась эвакуация из блокадного Ленинграда по «Дороге жизни»
В спортзале два школьника надругались над 11-летней одноклассницей
Названы самые популярные места в Петербурге в новогодние каникулы 2019
Петербуржцы сдали почти три тысячи новогодних елок
Пожар разгорелся в здании Арбитражного суда Петербурга
Прокуратура потребовала привести исторические дома на Васильевском острове в надлежащий вид
Горят гаражи в Коломягах рядом с дачными домами
Петербуржцы жалуются на зловонный пар в доме в Красногвардейском районе
Ночью в Петербурге горело студенческое общежитие
«Голодный» петербуржец похитил колбасу из магазина
Погода на 22 января в Петербурге: Морозы немного отступят
Смольный определил порядок и размер выплат к 75-летию снятия блокады
На Светлановском проспекте снегоуборочная машина застряла в снегу