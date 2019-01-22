Парковка на 542 улицах ограничена для удобства уборки снега

СЕГОДНЯ 20:27 2019-01-22T20:27:10+03:00

На 542 улицах Петербурга действует ограничение по парковке для удобства уборки города. Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству СПб.

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В Петербурге существует более полутысячи адресов, на которых действует ограниченное время парковки. Всего в Северной столице 542 улицы, где стоят знаки «3.27», регламентирующие время стоянки и помогающие коммунальным службам убирать город.

- Сильная запаркованность — одна из главных проблем для уборки в Петербурге. Там, где стоянка запрещена в определенные дни и часы, работа проходит в 20 раз быстрее, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Но убирать коммунальщикам легко, только если все соблюдают правила парковки. А нынешней зимой, когда снега выпало с запасом, многие горожане забывают переставлять машины, чем мешают уборочной технике. В итоге страдают все: и сами автомобилисты, которым некуда ставить своих железных коней и коммунальщики, получающие очередную порцию критики от горожан.

В итоге было решено не жалеть нарушителей, а отправлять припаркованные под знаком машины на штраф-стоянку. Пока работа по очистке города от снега не завершена, поэтому петербуржцев призывают быть внимательнее и не забывать следить за действием ограничений на парковку.